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معيط: المؤسسات الدولية تشهد بنجاح برنامج مصر الإصلاحى

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإجراءات الاقتصادية في مصر تشهد إشادة من قِبل المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج ايجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي.

وأوضح "معيط"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، اليوم، في مقر الوزارة، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به، وأنه أصبح نموذج يحتذى به في العديد من الدول.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف حتى المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.

وأوضح أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الاصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول والفائدة الامر الذي جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.

وتابع أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الأثر في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية، بما يحقق الشمول المالي حيث لفت الوزير إلى تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة، حيث تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا من مايو الجاري، فضلًا عن افتتاح أول مركز لوجيستي بمطار القاهرة؛ لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.


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