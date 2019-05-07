7 فوائد مذهلة من صيام شهر رمضان

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مسلم

فوائد

رمضان

صيام

يعد صوم شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام الخمسة، وأجمع معظم العلماء على وجوبه وأهميته بالنسبة لصحة الإنسان.

ووجد خبراء أن الصيام عن الطعام خلال اليوم، يمكن أن يساعد في منع الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والسمنة، بالإضافة إلى تحسن التفكير العقلي والرفاهية.

ومن خلال الامتناع عن استهلاك أي طعام، يصبح جسمنا قادرا على التركيز في التخلص من السموم، حيث يحظى الجهاز الهضمي بقسط من الراحة.

وكشف خبراء التغذية أن الصيام يحمي خلايا الدماغ ويمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق، وكذلك خطر الإصابة بالخرف. كما وجد الكثير من الأشخاص أن الصوم الصحيح ساعدهم على حرق الدهون.

وفيما يلي 7 فوائد صحية تمتع الصائمين خلال شهر رمضان وما بعده:

1- تناول التمور

تعد فاكهة التمر من أهم مكونات مائدة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، وتتميز باحتوائها على الألياف الضرورية لتحسين عملية الهضم، كما تعتبر غنية بفيتامينات البوتاسيوم والمغنيسيوم.

2- تعزيز وظائف الدماغ

وجدت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن التركيز الذهني المحقق خلال شهر رمضان، يؤدي إلى إنتاج الجسم للمزيد من خلايا الدماغ، وبالتالي تحسين وظائف المخ.

وبالمثل، فإن الانخفاض الواضح في كمية هرمون الكورتيزول، الذي تنتجه الغدة الكظرية، يؤدي إلى انخفاض مستويات التوتر بشكل كبير خلال شهر رمضان وما بعده.

3- الابتعاد عن العادات السيئة

يمتنع المدخنون عن تعاطي السجائر أثناء النهار خلال شهر رمضان، ما يمنح الجسم القدرة الكافية على التأقلم تدريجيا مع غياب التدخين، وبالتالي إمكانية التخلص من هذه العادة السيئة إلى الأبد.

4- انخفاض الكوليسترول في الدم

نعلم جميعا أن فقدان الوزن هو أحد النتائج المادية المحتملة للصيام في شهر رمضان المبارك، ولكن مجموعة كاملة من التغييرات الصحية يمكن أن تحدث "خلف الكواليس".

ووجد فريق من أطباء القلب في دولة الإمارات أن الصائمين، يشهدون انخفاضا في نسبة الكوليسترول في الدم، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الجلطة الدماغية.

5- الحد من الشهية المستمرة

إقرأ المزيد العلماء يكشفون تبعات قلة النوم والإجهاد في العمل العلماء يكشفون تبعات قلة النوم والإجهاد في العمل يؤدي الامتناع عن تناول الطعام أثناء الصيام، إلى الانكماش التدريجي للمعدة، ما يعني أنك ستحتاج إلى تناول كميات أقل من الطعام للشعور بالامتلاء.

6- التخلص من السموم

يحصل جسم الإنسان على فرصة نادرة للتخلص من السموم في الجهاز الهضمي، طوال شهر رمضان المبارك.

وعندما يبدأ جسمك في استهلاك احتياطيات الدهون لتوليد الطاقة، فإنه يحرق أيضا السموم الضارة الموجودة في رواسب الدهون، ما يمهد الطريق أمام اتباع نمط حياة صحي دائم.

7- استيعاب المزيد من العناصر الغذائية

يساهم الصيام في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تتحسن كمية المواد الغذائية التي يمتصها الجسم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق فوائد صحية لكافة أعضاء الجسم.


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