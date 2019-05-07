تأهيل «عنتر» و«حازم» في مران الزمالك

07 مايو 2019 - 11:26 م

واصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، حيث يؤدي تدريبات بجيمانيزيوم النادي من أجل تجهيزه بشكل كامل للفترة المقبلة.

كما يؤدي محمد عنتر وحازم امام تدريبات تأهيل بالركض الخفيف بطول الملعب وذلك ضمن البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة كذلك تدريبات علاجية ،وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق .

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ29 للدوري.