  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:04 ص
بحث متقدم
شريف مدكور

أول ظهور لـ «شريف مدكور» بعد إزالة الورم السرطاني

بلايستيشن

«البلاى ستيشن» طريق الشباب للثراء والمخدرات

صلاح

رسالة ليفربول لـ«صلاح» بعد التأهل التاريخي

المجلس العسكري السوداني

"عسكري السودان": متمسكون بالشريعة نظامًا للحكم

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية و10 قرارات عاجلة

الفريق أول صلاح عبد الله قوش

اعتقال مدير مخابرات البشير

توزيع "رحمة"

«فتة وكانز».. رحمة ونور على الأموات

دينا

"دينا": أنا سبب اعتزال أثار الحكيم التمثيل

وجبة "فول" تنهي حياة مزارع بقنا

منشور من «الصحة» بشأن تناول الفول

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

تأهيل «عنتر» و«حازم» في مران الزمالك

الرياضة

بوطيب
بوطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب

#

«جروس» يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الزمالك باللغة العربية

#

الإجهاد يضرب ثلاثي الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

#

الزمالك يخوض أول مران له بالمغرب

المصريون

الزمالك

بوطيب

واصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك، البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، حيث يؤدي تدريبات بجيمانيزيوم النادي من أجل تجهيزه بشكل كامل للفترة المقبلة.

كما يؤدي محمد عنتر وحازم امام تدريبات تأهيل بالركض الخفيف بطول الملعب وذلك ضمن البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة كذلك تدريبات علاجية ،وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق .

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ29 للدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال آسيا.. النصر و"ذوب أهن" يتأهلان إلى دور الـ16
» ليفربول على طريقة عادل إمام: «متعودة»
» موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا
» رئيس وزراء إيطاليا: لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا
» «أزارو» يطلب الرحيل من الأهلي
» أحمد آدم: "مراتي ضبطتني بخونها ثلاث مرات"
» "القرني" : اكتشفنا الاسلام المعتدل مع بن سلمان
» أردوغان: مستمرون فى التنقيب رغم التحذيرات
» «صلاح» لمنتقديه: «هذه أفضل طريقة للرد عليكم»
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «هيرفي رينارد»
» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)