  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
توزيع "رحمة"

«فتة وكانز».. رحمة ونور على الأموات

دينا

"دينا": أنا سبب اعتزال أثار الحكيم التمثيل

ليفربول

تأهل تأريخي.. ليفربول يسحق برشلونة ويتأهل لنهائي الأبطال

وجبة "فول" تنهي حياة مزارع بقنا

منشور من «الصحة» بشأن تناول الفول

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

صلاح

«صلاح» يعلن عن مفاجأة صادمة

الملك محمد السادس المغرب

السعودية ترد.. هل توترت العلاقة بين الرياض والرباط؟

أرشيفية

«أولاد السفاح».. بأي ذنب قتلوا؟

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

النيابة تكشف عن ثروة "البشير" في الخرطوم

الفتاة لحظة ضرب رئيس الوزراء

شاهد.. فتاة تطبع "قفا" على رئيس وزراء أستراليا

رئيس وزراء إيطاليا: لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا

آخر الأخبار

جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي

وكالات

أخبار متعلقة
#

اجتماع أمنى بإسرائيل.. ونتنياهو يتوعد

#

نجل "نتنياهو": لا يوجد ما يسمى بـ"فلسطين"

#

فرنسا: لا حل عسكري للأزمة الليبية وندعم خطة سلامة

#

مباراة بلياردو ساخنة لـ"كونتي" وتريزا ماي بشرم الشيخ

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، الثلاثاء، إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف كونتي: "الخيار العسكري لا يمكن أن يكون حلا، وما يؤكد ذلك هو أن الوضع وصل إلى ما يشبه طريق مسدود"، وفق وكالة أسوتشيتد بريس الأمريكية.

ومع ذلك، أشار كونتي إلى أن "الوضع على الأرض يمكن أن يتغير سريعا من خلال المفاوضات بدلا من الحل العسكري".

وأكد كونتي أنه يعتزم أيضا التباحث مع قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، دون أن يحدد موعدا لذلك.

والثلاثاء، التقى السراج أيضا بالمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في برلين، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، الإثنين، في بيان، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يبدأ الثلاثاء جولة إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لحشد دعم دولي ضد الهجوم على العاصمة طرابلس".

وأوضح، أن السراج سيلتقي خلال تلك الزيارات "رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، صباح الثلاثاء، ثم يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء الثلاثاء، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في باريس، كما سيزور أيضا بريطانيا".

وفي غضون ذلك، "يستعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا لزيارة عدد من الدول الأوربية للقاء نظرائه"، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

ويبحث باشاغا خلال الجولة "سبل التنسيق والعمل المشترك الداعم لجهود حكومة الوفاق الوطني في فرض الأمن والاستقرار، ودعم جهودها في حماية العاصمة طرابلس من التهديدات المسلحة، وما ينجم عنها من آثار أمنية محتملة"، حسب البيان.

وفي 4 أبريل الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.

وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء إيطاليا: لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا
» «أزارو» يطلب الرحيل من الأهلي
» أحمد آدم: "مراتي ضبطتني بخونها ثلاث مرات"
» "القرني" : اكتشفنا الاسلام المعتدل مع بن سلمان
» أردوغان: مستمرون فى التنقيب رغم التحذيرات
» «صلاح» لمنتقديه: «هذه أفضل طريقة للرد عليكم»
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «هيرفي رينارد»
» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه
» رئيس الزمالك يدعم «بريزنتيشن» ضد الأهلي
» شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها
» تفاصيل القبض على شاب غرر بفتاة ونشر لها فيديوهات إباحية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى