ريمونتادا.. ليفربول يفعلها ويتقدم على برشلونة برباعية

07 مايو 2019 - 10:38 م

تقدم فريق ليفربول على نظيره برشلونة بنتيجة 4-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدفين الثاني والثالث فى الدقيقتين 54 و56 عن طريق الهولندي البديل جورجينيو فينالدوم ، بعد أن أحرز البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الأول فى الدقيقة 7.

كانت نتيجة الذهاب بين برشلونة وليفربول قد إنتهت بفوز الأول 3-0 الأربعاء الماضى على ملعب "كامب نو".

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود نابى كيتا وفيرمينو بسبب الإصابة بجانب محمد صلاح الذى قرر طبيب النادى الإنجليزي استبعاده من المشاركة أمام برشلونة.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد التى أقيمت السبت الماضي بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 2.