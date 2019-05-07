  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
توزيع "رحمة"

«فتة وكانز».. رحمة ونور على الأموات

دينا

"دينا": أنا سبب اعتزال أثار الحكيم التمثيل

ليفربول

تأهل تأريخي.. ليفربول يسحق برشلونة ويتأهل لنهائي الأبطال

وجبة "فول" تنهي حياة مزارع بقنا

منشور من «الصحة» بشأن تناول الفول

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

صلاح

«صلاح» يعلن عن مفاجأة صادمة

الملك محمد السادس المغرب

السعودية ترد.. هل توترت العلاقة بين الرياض والرباط؟

أرشيفية

«أولاد السفاح».. بأي ذنب قتلوا؟

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

النيابة تكشف عن ثروة "البشير" في الخرطوم

الفتاة لحظة ضرب رئيس الوزراء

شاهد.. فتاة تطبع "قفا" على رئيس وزراء أستراليا

منشور من «الصحة» بشأن تناول الفول

آخر الأخبار

وجبة "فول" تنهي حياة مزارع بقنا
وجبة "فول" تنهي حياة مزارع بقنا

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاب يقتل نفسه خوفًا من طبيب الأسنان

#

الصحة تحذر من شراء 7 أدوية متداولة للأطفال

#

برلمانى يطالب "الصحة" بوضع لائحة لحماية الأطباء والمستشفيات

#

طلب إحاطة حول تضارب بيانات "الصحة" حول أداء "معهد القلب"

أصدر فريق التغذية العلاجية بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لوزارة الصحة، بيانًا توعويًا بشأن تناول الفول فى وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الدكتورة سماح عزت، أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد، إن الفول "مصنع بروتينات عالية جداً"، مؤكدة أنه يعطى الجسم قدرة أكبر على مقاومة الإجهاد خلال الصيام، ويحسّن قدرة الإنسان على بذل المجهود بفضل ارتفاع نسبة الحديد التى تزيد الأكسجين الواصل إلى أنسجة الجسم، فضلاً عن غناه بالماغنسيوم الضرورى لحركة عضلات الجسم.

وقالت «عزت» إن تناول الفول فى السحور ليس "تقليداً أعمى"، لكنه حقيقة علمية، لأنه "وجبة متكاملة".

وأوضح المنشور أن الفول يحتوى على ألياف كثيرة، مما يُقلل الكوليسترول والسكر، ويعطى إحساساً بالشبع، كما أنه مفيد جداً للأمعاء والهضم.

وفى ما يتعلق بتسببه فى الانتفاخ وآلام القولون، قالت إن هناك حلاً من اثنين لمعالجة ذلك: الأول تناول فول "منزوع القشر"، والثانى نقعه فى المياه من 12 ساعة إلى يوم كامل قبل أكله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء إيطاليا: لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا
» «أزارو» يطلب الرحيل من الأهلي
» أحمد آدم: "مراتي ضبطتني بخونها ثلاث مرات"
» "القرني" : اكتشفنا الاسلام المعتدل مع بن سلمان
» أردوغان: مستمرون فى التنقيب رغم التحذيرات
» «صلاح» لمنتقديه: «هذه أفضل طريقة للرد عليكم»
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «هيرفي رينارد»
» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه
» رئيس الزمالك يدعم «بريزنتيشن» ضد الأهلي
» شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها
» تفاصيل القبض على شاب غرر بفتاة ونشر لها فيديوهات إباحية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى