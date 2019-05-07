منشور من «الصحة» بشأن تناول الفول

07 مايو 2019 - 10:28 م

أصدر فريق التغذية العلاجية بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لوزارة الصحة، بيانًا توعويًا بشأن تناول الفول فى وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الدكتورة سماح عزت، أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد، إن الفول "مصنع بروتينات عالية جداً"، مؤكدة أنه يعطى الجسم قدرة أكبر على مقاومة الإجهاد خلال الصيام، ويحسّن قدرة الإنسان على بذل المجهود بفضل ارتفاع نسبة الحديد التى تزيد الأكسجين الواصل إلى أنسجة الجسم، فضلاً عن غناه بالماغنسيوم الضرورى لحركة عضلات الجسم.

وقالت «عزت» إن تناول الفول فى السحور ليس "تقليداً أعمى"، لكنه حقيقة علمية، لأنه "وجبة متكاملة".

وأوضح المنشور أن الفول يحتوى على ألياف كثيرة، مما يُقلل الكوليسترول والسكر، ويعطى إحساساً بالشبع، كما أنه مفيد جداً للأمعاء والهضم.

وفى ما يتعلق بتسببه فى الانتفاخ وآلام القولون، قالت إن هناك حلاً من اثنين لمعالجة ذلك: الأول تناول فول "منزوع القشر"، والثانى نقعه فى المياه من 12 ساعة إلى يوم كامل قبل أكله.