» أحمد آدم: "مراتي ضبطتني بخونها ثلاث مرات"

07 مايو 2019 - 10:12 م

تحدث الفنان الكوميدي أحمد آدم عن قصة زواجه من الفنانة أميرة فتحي، مشيرًا إلى أنهما اشتركا سويًا في إحدى المسرحيات، وعلمت بحبه لها بعد سنة وطلبت منه أن يتزوجها فوافق.

وعن علاقته مع زوجته أضاف آدم خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلًا: "قفشتني وأنا بخونها مرتين تلاتة، إحنا صحاب قبل أي حاجة".

وأشار إلى أنه وقت أن طلبت الزواج منه رد: "قلتلها انتي ست حلوة ومش عاوز أظلمك معايا، فرفضت وأصرت على إننا نكمل وقالتلي مش هتجوز غيرك، وبعدها بشهرين اتفتحلي سكك مكنتش مفتوحة".



