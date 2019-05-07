» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «هيرفي رينارد»

07 مايو 2019 - 09:54 م

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، دخول إدارة القلعة الحمراء فى مفاوضات مع الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربي.

وأكد عبد الحفيظ أن إدارة الأهلي لم تتعاقد نهائيًا مع المدرب الفرنسي وأن مثل هذه الأخبار هدفها إشاعة الفوضى وهدم استقرار الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الحفيظ أن تناول مثل هذه الأخبار له أهداف تسويقية وعاطفية لمدرب المغرب في الكان.

وأبدى عبد الحفيظ احترامه الكامل للمدرب رينارد بكل ما يحمله تاريخه مع الاعتراف بدخول النادي الأهلي فى مفاوضات معه خلال السنوات الثلاث الماضية.



