«صلاح» يعلن عن مفاجأة صادمة

07 مايو 2019 - 09:31 م

تحدث النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبله، بداية من الموسم المقبل.

وقال «صلاح»، أنه قد يقوم بتغيير قصة شعره "نيولوك" في الموسم المقبل، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يقدر شعور المعجبين به عندما يرونه.

ونشر الموقع ريبورت بليتشر الجزء الثاني من الحوار الذي تم اجراؤه مع محمد صلاح، حيث شهدت تلك الحلقة ظهور أوديل بيكام، لاعب كرة القدم الأمريكية والذي مدح صلاح قائلًا :"إنه لاعب يمثل كرة القدم الرائعة، "لا أعرف الأرقام لكنه سجل عددًا مهولًا من الأهداف وأفاد علامته التجارية كثيرًا".

من جانبه رد صلاح على إشادة بيكام قائلًا :"إنه جيد جدا، ولاعبًا رائعًا، ربما لست من محبي كرة القدم الأمريكية إلا أن أوديل يمتلك شغفًا كبيرًا".

وفي سؤال من تايلور روكس، مقدمة برنامج "take me to " عمن يملك الشعر الأفضل بين الثنائي، رد صلاح سريعًا: "أنا بكل تأكيد"، مُضيفًا :"ولكن قد أجعل شعري مثله العام المقبل".

وعما تسببه الشهرة من أزمات لمحمد صلاح، علّق قائلًا :"أحيانا أود أن أشعر أنني حر وأسير في الشارع وأفعل ما أريده، ولكنني لا أعترض على ردود أفعال الناس حينما يرونني، فإسعاد الناس وجعل حياتهم أفضل أمر يسعدني".

وكان صلاح قد أكد أن شعره يجعلهجذابًا "سكسي" خلال حواره بالجزء الأول من حواره مع شبكة بليتشر ريبورت العالمية الأسبوع الماضي قائلًا:" قصة شعري أنها جذابة، هذه إطلالاتي، ولا أريد تغييرها".