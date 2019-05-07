  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:56 م
بحث متقدم
برشلونة وليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرشلونة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

أردوغان

أردوغان يرد على تحذيرات مصر بـ"ثلاث كلمات"

صلاح

«صلاح» يعلن عن مفاجأة صادمة

الملك محمد السادس المغرب

السعودية ترد.. هل توترت العلاقة بين الرياض والرباط؟

الفتاة لحظة ضرب رئيس الوزراء

شاهد.. فتاة تطبع "قفا" على رئيس وزراء أستراليا

القبض على شاب

الحادثة التي هزت السعودية..اغتصب صديقه ودفنه في الصحراء

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

النيابة تكشف عن ثروة "البشير" في الخرطوم

أرشيفية

«أولاد السفاح».. بأي ذنب قتلوا؟

محكمة تقضى بضرب سعودي تحرش بمتدربة

تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه

أردوغان يرد على تحذيرات مصر بـ"ثلاث كلمات"

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

أخبار متعلقة
#

مجلس الأمن يدين مقتل جندي بقوات السلام في مالي

#

عروض مبهرة لمحمد رمضان فى حفله الغنائى أمس

#

حريق «محطة مصر» يتصدر الصحف الأجنبية

#

"نافعة": "الإعلام وصمة عار على مصر"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم التحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أنه "بخصوص المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، فإنّ بلاده ستستمر في أعمال التنقيب"، حسب وكالة الأنباء التركية.

جاء ذلك خلال رد أردوغان على أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي حول "عملية سلام داخلية"، بعد تداول وسائل إعلام محلية ادعاءات حول تحالفات سياسية جديدة قبيل انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.   

وأشار أردوغان إلى أنّ السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حقوق أشقائها في جمهورية قبرص التركية، بصفتها دولة ضامنة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعربت، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز"، قبالة سواحل قبرص الرومية، التي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.

وردت عليها الخارجية التركية بالقول إن "دعوة الولايات المتحدة تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدّعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين في منطقة بحرية حول قبرص.

فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذر البيان الصادر عن وزارة الخارجية، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن المجلس الأوروبي ندد بشدة في شهر مارس 2018، بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.وقالت موغيريني:"في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه
» رئيس الزمالك يدعم «بريزنتيشن» ضد الأهلي
» تفاصيل القبض على شاب غرر بفتاة ونشر لها فيديوهات إباحية
» السودان.. "العسكري" يرد على طلب المتظاهرين
» استنفار بـ"ناسا" ترقبًا للنيزك المصري "إله الفوضى"
» مسلح يحتجز رهائن داخل مقهى بفرنسا
» جماهير الزمالك تنتفض ضد «الجبلاية»
» صورة نادرة لـ"محسنه توفيق" في جمعة الغضب
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لذوى الإحتياجات الخاصة
» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور
» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة