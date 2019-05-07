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أردوغان: مستمرون فى التنقيب رغم التحذيرات

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم التحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأكد أردوغان أنه "بخصوص المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، فإنّ بلاده ستستمر في أعمال التنقيب"، حسب وكالة الأنباء التركية.

جاء ذلك خلال رد أردوغان على أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي حول "عملية سلام داخلية"، بعد تداول وسائل إعلام محلية ادعاءات حول تحالفات سياسية جديدة قبيل انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.   

وأشار أردوغان إلى أنّ السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حقوق أشقائها في جمهورية قبرص التركية، بصفتها دولة ضامنة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعربت، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز"، قبالة سواحل قبرص الرومية، التي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.

وردت عليها الخارجية التركية بالقول إن "دعوة الولايات المتحدة تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدّعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين في منطقة بحرية حول قبرص.

فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذر البيان الصادر عن وزارة الخارجية، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن المجلس الأوروبي ندد بشدة في شهر مارس 2018، بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.وقالت موغيريني:"في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني".


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