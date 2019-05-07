» السودان.. "العسكري" يرد على طلب المتظاهرين

07 مايو 2019 - 09:22 م

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الثلاثاء، أنها تسلمت رد المجلس العسكري الانتقالي بشأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية.

وقال أمجد فريد، ممثل "تجمع المهنيين"، الذي يقود الحراك الشعبي وأبرز مكونات "الحرية والتغيير"، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها إليه.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفي، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" ستدرس الرد في اجتماع يعقد اليوم، وسنطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه.