شاهد.. فتاة تطبع "قفا" على رئيس وزراء أستراليا

07 مايو 2019 - 09:03 م

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على شابة هجمت على رئيس الوزراء سكوت موريسون، ورشقته ببيضة في مؤخرة رأسه، خلال مشاركته في لقاء رسمي، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة “الجارديان”، حاولت شابة تبلغ من العمر 24 عاما، رشق موريسون ببيضة، لكنها لم تتمكن من إصابته في الرأس.

وسارع حراس رئيس الوزراء إلى توقيف الشابة، وهي ناشطة تدافع عن حقوق الحيوانات، فيما أصيبت امرأة متقدمة في العمر جراء الهجوم.

واعتقلت الشرطة الشابة التي كانت تحمل “كرتونة” من البيض، ووجهت إليها تهمة شن اعتداء وحيازة مادة “القنب الهندي”.





