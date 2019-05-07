» مسلح يحتجز رهائن داخل مقهى بفرنسا

07 مايو 2019 - 08:50 م

أطلق شخص النار على الشرطة الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء خلال عملية احتجاز رهائن في بلدة بلانياك جنوبي البلاد.

وبحسب صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية قام شخص يقود دراجة نارية بالدخول إلى أحد المقاهي حيث احتجز خمسة أشخاص كرهائن قبل أن تحاصر الشرطة المكان.

وبعد مفاوضات مع الشرطة أطلق الرجل النار على الشرطة التي ما زالت تحاصر المكان.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية فإن عملية احتجاز الرهائن لا تحمل طابعا إرهابيا بحسب المعلومات الأولية.