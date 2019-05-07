التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول وبرشلونة

07 مايو 2019 - 08:36 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب عن التشكيل الرسمى لمباراة برشلونة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد".

وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان ديك، جويل ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فابينيو

الهجوم: ساديو ماني، ديفوك أوريجي، شاكيرى

كما أعلن أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة عن تشكيل البارسا والذى تمثل فى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع، بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: أرتورو فيدال، راكيتتش،بوسكيتس

الهجوم: كوتينيو، ميسي، سواريز

كانت نتيجة الذهاب