النيابة تكشف عن ثروة "البشير" في الخرطوم

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كشفت صحيفة سودانية تفاصيل تحقيقات تجريها نيابة مكافحة الفساد مع الرئيس المعزول، عمر البشير، منذ الأحد الماضي، لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت امتلاكه عقارات بمناطق راقية في الخرطوم.

ونقلت صحيفة السوداني، اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بـ “الموثوقة” أن “تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة بالمصارف بجانب المنازل التي يقطنونها والمكاتب التي يعملون فيها (أفراد عائلة البشير)”.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن “النيابة أمرت المسجل العام للأراضي بتزويدها بالعقارات التي يتملكها الرئيس المعزول وأسرته في (العاصمة) الخرطوم والولايات الأخرى، كما وجهت نيابة التحقيقات، بنك السودان المركزي بتزويدها بأرصدة البشير وأسرته في جميع البنوك السودانية”.

وأكدت المصادر توصل النيابة إلى استنتاج مفاده أن “البشير يمتلك عددا من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم”.

واستجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد الماضي، البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، في اتهامات تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.


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