عجائب كرة القدم.. حكم يطرد حكمًا بالكارت الأحمر

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا طريفا، جرت أحداثه خلال إحدى مباريات الدوري الأسترالي للشباب في الرابع من مايو الجاري.

وفي الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، توقف اللعب بعد سماع صافرة الحكم لعدة مرات متتالية، ليتبين أن الذي يستخدم الصافرة هذه المرة ليس حكم الساحة بل رجل يرتدي لباس حكم، ويضع قناعا مكسيكيا اقتحم أرضية الملعب.

وأشهر الحكم المقنع البطاقة الحمراء بوجه حكم الساحة الحقيقي، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من نزع قناعه، ليغادر الملعب بعدها وتستأنف المباراة.

وتبين أن الحكم المقنع، هو حكم كرة قدم سابق، وشارك مؤخرا في عدة تظاهرات ضد مسؤولين في العاصمة الأسترالية.

ولم يتأخر الرد على التصرف الغريب، حيث قررت السلطات حرمان الحكم السابق من دخول الملاعب كافة لمدة عشر سنوات كاملة.


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