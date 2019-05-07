"فايق" يقصف جبهة رضا عبدالعال

07 مايو 2019 - 07:31 م

سخر الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، من نجم الكرة المصرية، رضا عبالعال، بعد أن وقع في فخ رامز جلال في الشلال.

وقال "قايق" في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ذنبك يا مروان يا محسن يا عماد يا نحاس يا إيهاب يا جلال يا طارق يا حامد يا ابراهيم يا صلاح"

يذكر أن رضا عبدالحال حل ضيفا في برنامج المقالب، رامز في الشلال، عبر قناة mbc مصر، في حلقة الليلة 2 رمضان 2019، وكان "رضا" يطلق على نفسه لقب"جوارديولا الكرة المصرية"، ودائما مايسخر من نجوم ومدربي الكرة في مصر وعلى رأسهم "مروان محسن وايهاب جلال وابارهيم صلاح" وغيرهم من اللاعبين والمدربين.

https://twitter.com/IbrahimFayek/status/1125809641269678080