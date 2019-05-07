» صورة نادرة لـ"محسنه توفيق" في جمعة الغضب

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بلال فضل

أهل الإسكندرية

محسنة توقيق

#محسنة_توفيق

نعى الكاتب والسينارست، بلال فضل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفنانة الراحله، محسنة توفيق،  بإعادة نشر صورة نادرة للراحلة، أثناء مشاركتها بجمعة الغضب في ثورة 25 يناير 2011.

وعلق"بلال" على الصورة قائلا، " الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في ذمة الله، عليها ألف رحمة ونور، وشكرا للزمان الذي أسعدني بمعرفتها ونوّلني شرف العمل معها، ربنا يصبر أسرتها وكل محبيها، ويعدي الأيام الصعبة دي على خير."

وأضاف، "الصورة للفنانة القديرة من جمعة الغضب 2011، تصوير حازم عبد الحميد".

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، أمس الأثنين، عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.

يذكر أن بلال فضل أجتمع مع الراجلة محسنة توفيق في مسلسل "أهل الإسكندرية"، للفنانين هشام سليم وعمرو واكد وبسمة، وألفه بلال فضل، من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، عام 2013، للمخرج خيرى بشارة، وتككلف انتاجه 19 مليون جنية، وتم  منع عرضه،  واعدام حلقاته.


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