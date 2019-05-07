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محسنه توفيق

المشهد اللمنوع من العرض لـ" محسنة توفيق"

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المشهد اللمنوع من العرض لـ" محسنة توفيق"

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محسنه توفيق
محسنه توفيق

محمود أبوسعد

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بلال فضل

محسنة توفيق

عزمي بشاره

أهل الإسكندرية

نشر  المخرج عزمي بشاره، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشهد من مسلسل أهل الإسكندرية، الممنوع من العرض، وتظهر خلاله الفنانه الراحله، محسنه توفيق، تغني أغنية، يا دنيا يا غرامي، مع الفنانين عباس محمود وهشام سليم.

وأعاد "بشاره" نشر تصريح قديم للفنانه، محسنة توفيق، قالت خلاله "تخيل الدور الوحيد اللي أنا مشفتش أنا عملته إزاي تماماً هو أهل إسكندرية،  لأني ما شفتهوش، هازعل قوي لو مت من غير ما أشوفه"

واهدى بشاره هذا المقطع إلى روح محسنه توفيق، قائلا، ( إلي روحك الطاهرة منك لك إهدي ذلك القدر الضئيل الذي في حوزتي من موهبتك الفذة... فلترقدي في سلام)

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، أمس الأثنين، عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.

يذكر أن مسلسل "أهل الإسكندرية"، للفنانين هشام سليم وعمرو واكد وبسمة، للمؤلف بلال فضل، من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، عام 2013، للمخرج خيرى بشارة، وتككلف انتاجه 19 مليون جنية، وتم  منع عرضه،  واعدام حلقاته.
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