» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لذوى الإحتياجات الخاصة

07 مايو 2019 - 05:54 م

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الخامسة عشر لطلبة جامعة الإسكندرية والندوة التثقيفة الثانية لذوى الإحتياجات الخاصة بمقر جامعة حلوان , وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى طلبة الجامعات وجميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة .

حيث ألقى عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية كلمة أعرب فيها عن كامل الثقة بالقوات المسلحة ، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم ، مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب ، كذلك دور القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى .

من جانبهم أعرب طلاب الجامعات وذوى الإحتياجات الخاصة عن فخرهم بالقوات المسلحة مؤكدين أنهم يقفون خلف قواتهم المسلحة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

كما قدم طلبة الجامعات وذوى الإحتياجات الخاصة عدد من الفقرات الفنية الإستعراضية والشعرية والتى تعبر عن الولاء والإنتماء لمصر , وفى نهاية الندوتان تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن ، هذا بالإضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعات وذوى الإحتياجات الخاصة .