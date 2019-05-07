الرئيس يوجه بارسال مساعدات طبية للشعب السوداني

07 مايو 2019 - 05:33 م

وجه الرئيس عبد\الفتاح السيسي بارسال شحنة مساعدات طبية للشعب السوداني وذلك في إطار تضامُن مصر مع الشعب السوداني الشقيق.

وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوادني، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الخارجية لتجهيز وشحن المساعدات، كما أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أوامره بإعداد وتجهيز شحنات المساعدات، ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.

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