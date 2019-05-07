"أجيري" حائر بين 4 بدلاء لـ"صلاح"

07 مايو 2019 - 05:26 م

وضع المكسيكي خافيير أجيري المديرالفني لمنتخب مصر 4 بدلاء ضمن حساباته لتعويض غياب صلاح حال عدم تمكنه من المشاركه مع الفراعنة خلال كأس الأمم الافريقية وذلك بعد إصابته أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 37 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويعاني محمد صلاح من ارتجاج في المخ تستلزم الراحة من 48 إلى 72 ساعة مع المراقبة قبل إجراء فحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة برشلونة حسبما أعلن يوروجن كلوب المدير الفني لليفربول.

-عبدالله السعيد

يسير عبدالله السعيد بمستوى جيد مع بيراميدز منذ أن تعاقد مع الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك في 15 مباراة أحرز فيهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف، ويمكن الاعتماد عليه ليكون بديل لمحمد صلاح في صفوف الفراعنة.

صالح جمعة

استعاد صالح جمعة بريقه مع الأهلي بعد عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى، وخاصة وأن صالح يمتلك خبرات دولية كبيرة بعدما شارك مع منتخب الشباب وبعده الألوليمبي مرورا بالمنتخب الأول، شارك "جمعة" في 7 مباريات مع الفريق الأحمر وأحرزفيهم هدفين.

محمود عبدالمنعم كهربا

يقدم محمود عبدالمنعم كهربا موسم أكثر من رائع مع الزمالك ونال به إشادة الجميع وخاصة بعد ابتعاده عن الأداء الفردي الذي كان يظهر عليه في المواسم السابقة، و شارك مع الزمالك 25 مباراة ببطولتي الدوري والكأس وأحزر فيهم 10 هدفا وصنع 10 هدفا.

يوسف أوباما

أحد أبرز لاعبي الدوري في الموسم الحالي وأحد العناصر الأساسية للزمالك التي يعتمد عليها "جروس" على خساب عدد من النجوم وعلى رأسهم أيمن حفني ، أوباما شارك في 28 مباراة ببطولة الدوري والكأس أحرز فثهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف.