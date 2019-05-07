القوات المسلحة تقيم موائد إفطار رمضانية بمحافظات الجمهورية

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القوات المسلحة

شهر رمضان

الفريق محمد زكي

موائد افطار

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى التلاحم مع الشعب المصرى ومشاركة المواطنين الإحتفال بشهر رمضان المعظم ، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إقامة ( 135 ) مائدة إفطار رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية، وبإجمالى طاقة ( 828 ) ألف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك ستتركز فى المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لإستضافة أكبر عدد من الصائمين.

حيث أقامت المنطقة المركزية العسكرية ( 43 ) مائدة رمضانية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا، كما قام الجيش الثانى الميدانى بتنظيم ( 30 ) مائدة رمضانية بمحافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية، وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت ( 18 ) مائدة رمضانية بمحافظات السويس و جنوب وشمال سيناء و البحر الأحمر ، كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية ( 21 ) مائدة رمضانية بمحافظات الإسكندرية والغربية و البحيرة و كفر الشيخ.

وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم ( 18 ) مائدة رمضانية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر وقنا وأسوان وسوهاج والوادى الجديد والأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية خمس موائد بمحافظة مطروح ، وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتين بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى.


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