بالفيديو.. انهيار بنهر الـ"ميسيسيبي" بأمريكا

07 مايو 2019 - 04:27 م

انهار جزي من نهر الـ"ميسيسيبي" بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيضان في النهر.

وعرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات حيه من انهيار السد، وسجلت كاميرا المراقبة المثبتة بأحد المطاعم الساحلية بمدينة ديفينبورت بولاية أيوفا الأمريكية لحظة انهيار سد أقيم على نهر ميسيسيبى، مما أدى إلى تدفق الماء بغزارة على المدينة.

وتخطط السلطات الأمريكية لإخلاء منطقة كاجون CAJUN القريبة من نهر المسيسيبي في ولاية لويزيانا من السكان تمهيدا لفتح إحدى قنوات تصريف مياه الفيضان.

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