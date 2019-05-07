  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:06 م
بحث متقدم
مصر

الحكم بـ"الإعدام" على 13 إرهابيًا نفذوا 46 عملية

مستريح

القبض على مستريح جديد سرق 50 مليون جنيه

قرني

عائض القرني يكشف خونة الملك "سلمان"

تامر أمين

دعوى قضائية ضد تامر أمين على الهواء.. والسبب

فضيلة

تدهور الحالة الصحية لأبلة فضيلة

صورة الخبر

فتوى جديدة لمستشار الملك سلمان بشأن بيع القطط

الصين

"القمر الصناعي" يكشف تدمير عشرات المساجد بالصين

علي المصيلحي- وزير التموين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين عن السلع الأساسية

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

الإعلامي نشأت الديهي

شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

ديلي ميل :

مفاجأة.. مولود "ميجان" قد يصبح رئيس للولايات المتحدة

الصفحة الأخيرة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

دبلوماسي سابق: علاقة السيسي وترامب قائمة على الاحترام

#

«السيسي» يصل أمريكا في أول أيام زيارته

#

حرب كلامية تهدد عملية السلام في أفغانستان

#

رئيس فنزويلا: ربما سأصبح مسلماً بسبب «أرطغرل»

أمريكا

ديلي ميل

الأمير هارى

ميجان ماركل

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مفاجأة عن مولود الأمير هاري وميجان ماركل، موضحة أنه ربما يكون حالة استثنائية في العائلة المالكة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ابن هاري وميجان، يحمل الجنسية البريطانية تلقائيًا بسبب جنسية والده، كما أنه يحتل المرتبة السابعة لتولي العرش وهو ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

كما يمكن للطفل الملكي الجديد، الذي لم يختر والده ووالدته بعد اسما له، يمكن أن يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، نظرًا لأن والدته تحملها حتى الآن، وهو ما يجعله مؤهلا أيضًا يومًا ما للترشح إلى منصب الرئيس الأمريكي.

من المعروف أن ميجان ماركل، لم تتنازل طوعا عن الجنسية الأمريكية التي تحملها، لأن هذا لم يكن مطلوبا منها بموجب القانون البريطاني، ما يجعل الطفل ممنوحا أيضا الجنسية الأمريكية.

لكن ما يمكن أن يجعل الأمير هاري وميجان ماركل لا يسعيان حاليا لحصول الطفل على الجنسية الأمريكية، أن هذا سيوقع هاري وميجان في فخ الضرائب الأمريكية، التي تطالب جميع مواطني الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي دخل من جميع مصادر الدخل سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.

وكان الأمير هاري وميجان ماركل، قد أعلنا عن وضعها لطفل يتمتع بصحة جيدة، صباح أمس الاثنين .

ويعد أول طفل لهاري وميجان، اللذين تزوجا قبل عام، ودوقة ساسكس هي ممثلة أمريكية متقاعدة تبلغ من العمر 37 عاما، أما الأمير يبلغ من العمر 34 عاما هو ابن الأمير تشارلز، وهو ولي العهد، والأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997.

وقال قصر باكنجهام إن المخاض بدأ لدى ميجان صباح الاثنين، وأن الأمير كان بجانب ميجان، ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.

بدوره، قال هاري إنه "فخور للغاية" بزوجته بعد الولادة صباح الاثنين الباكر، يزن الطفل 3.268 تقريبا، ويقول مسؤولو القصر إنه ولد في الساعة 5:26 من صباح الاثنين.

تزوج الأمير هاري، 34 عاما، من الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، 37 سنة، في حفل زفاف مذهل في قلعة وندسور الملكية في مايو 2018، وهو حفيد الملكة إليزابيث الثانية والابن الثاني لوريث العرش، الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته، أعلنا في أكتوبر الماضي، أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع، وينتظر البريطانيون الآن معرفة اسم المولود الجديد .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده
» "متتفرجوش عليا".. سؤال يغضب أديب على الهواء
» بيان رسمي لـMBC بشأن "رامز في الشلال"
» حماس توجه الشكر لقطر.. تعرف على السبب
» ارتفاع الإيرادات العامة لـ598.7 مليار جنيه بنسبة 20.3%
» "عبد الرازق": هذا تعليقى على فيديوهات خالد يوسف
» المنافسة تشتعل بين "الهضبة" وتامر حسنى من جديد
» بشرى سارة لركاب المترو فى شهر رمضان
» الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع
» شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك
» شاهد.. لحظة انهيار سد في أمريكا بسبب فيضان

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة