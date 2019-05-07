"يا تعدلوا القانون يا الموازنة.. عايزين فلوس"

07 مايو 2019 - 01:51 م

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مجموعة من المبادرات تقوم بها الوزارة لصالح المواطنين.



ووجهت زايد حديثها للنواب، قائلة: "يا تعدلوا القانون يا تعدلو الموازنة، عايزين فلوس".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان عن العام المالي 2019 /2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، ومناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن العام المالي 2019 /2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

