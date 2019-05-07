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حماس توجه الشكر لقطر.. تعرف على السبب

عرب وعالم

حماس
حماس

متابعات - أمينة عبد العال

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حماس

قطر

هنية

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر والتقدير لقطر بعد قرارها بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الفلسطينيين في القطاع والضفة.

وقال هنية في بيان أصدره اليوم الإثنين: "تلقينا باحترام وتقدير القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك"، معرباً عن خالص الشكر والعرفان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر قيادة وشعبا "لهذا الموقف الذي يعبر عن الأصالة والعروبة والانتماء لهذه الأمة".

وأكد هنية أن "الشعب الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لقطر التي لم تتوقف يوما حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية تجاه فلسطين وشعبها".

وكانت قطر أعلنت عن تخصيص مبلغ 480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة "لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الدعم الدولي"، وفق بيان صادر عن الخارجية القطرية.

وفي هذا الإطار قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إن الدعم المالي القطري الأخير جاء نتيجة زيارة وفد فلسطيني إلى الدوحة.

وأضاف الشيخ في تغريدة على "تويتر"، "بتكليف من الرئيس قمت بزيارة دولة قطر بصحبة وزير المالية د.شكري بشارة والتقينا وزير الخارجية القطري ووزير المالية وتم الاتفاق على منح فلسطين 480 مليون $ بين منح وقروض لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته. شكرا صاحب السمو الشيخ تميم وشكرا لقطر الشقيقة".


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