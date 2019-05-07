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تزوجت 11 مرة

"عبد الرازق": هذا تعليقى على فيديوهات خالد يوسف

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غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

متابعات - أمينة عبد العال

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النهار

غادة عبد الرازق

خالد يوسف

أثارت تعليقات الفنانة غادة عبد الرازق عن عدد مرات زواجها صدمة للجميع خاصة بعد إعلانها عن زواجها 11 مرة.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال حلقتها ببرنامج ”عايشة شو“ مع الإعلامية عائشة عثمان، المذاع عبر فضائية ”النهار“،  إن أول مرة تزوجت في حياتها كان عمرها 17 سنة، وهي الزيجة التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

وأكدت، أنها ليست مرتبطة الآن أو متزوجة، لافتًا إلى أن تجسيد شخصيتها في مسلسل ”زهرة وأزواجها الخمسة“ قد تخطت عدد اسم المسلسل.

وأبدت غادة عبدالرازق عدم ممانعتها الزواج مرة أخرى في حالة وجود من يقدرها ويحترم شخصيتها وليس فنها.

وعن أزمتها مع خالد يوسف، قالت إنها عادت للعمل معه، بعدما أعلنت عدم العمل معه مرة أخرى، موضحة أنها كانت على خلاف كبير معه بعد ثورة يناير عام 2011، ولكن بعد ذلك تقابلت معه، وتصالحا، وطلب منها أن تكون معه في فيلم ”كارما“ ووافقت.

وعن سؤالها عن رأيها في أزمة الفيديوهات الإباحية التي تواجه البرلماني والمخرج المعروف، رفضت الحديث خلال البرنامج عن أي شيء يخصه في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمات التي تعرض لها.


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