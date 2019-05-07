» بيان رسمي لـMBC بشأن "رامز في الشلال"

07 مايو 2019 - 01:21 م

ردت إدارة قنوات MBC على فكرة ترخيص لعرض برنامج "رامز في الشلال" بأن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة وفق الأصول في دولة الإمارات، وجرى تصويره في إحدي جزر أندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC "، والتي تبث جميعها من خارج مصر".

وقالت إنه لا يوجد علاقة مباشرة لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى.

وأكدت "مجموعة MBC"، احترامها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الأستاذ مكرم محمد أحمد، والدور الذي يقوم به المجلس، رئيساً وأعضاء، سعياً إلى حفظ الحقوق وإلزام الجهات المعنية بواجباتها، في كافة الظروف والأوقات".

كانت بعض المواقع نشرت أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية خاطبت مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة"، ويحمل الخطاب إشارة مفادها أن برنامج "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وأشار مصدر داخل مجموعة MBC ، في بيان رسمي، إلى أن صيغة الخطاب المتداول بها تحامل واضح وغير مبرّر بالبرنامج، إذ أشار? إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها، لكن الخطاب لم يذكر بالإسم إلا برنامج "رامز في الشلال" وحده، على أنه "لم يحصل على تصريح" (كما جاء في النص)، علماً أن الخطاب نفسه لم يشر بالإسم لأي برنامج أو مسلسل أخر في أي قناة، الأمر الذي يحتاج لتوضيح من قبل الرقابة، إلا إذا كان الخطاب المنسوب? إليها غير صحيح.

يُذكر أن برنامج "رامز في الشلال" بدأ عرضه في الأول من رمضان على عدد من قنوات ومنصات مجموعة MBC السعودية، ومنها قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، ومنصّة "شاهد" لـ "الفيديو حسب الطلب".