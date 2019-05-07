» المنافسة تشتعل بين "الهضبة" وتامر حسنى من جديد

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عمرو أديب

بعد دقائق من نشر إعلانات شركات المحمول الثلاث في مصر، عبر موقع الـ يوتيوب، وقنوات المختلفة، انهالت المشاهدات والتعليقات الإيجابية والسلبية على تلك الإعلانات.

وكان التركيز على الاعلانات الثلاثة، حيث ظهر محمد رمضان إلى جانب الفنان العالمي فان دام، وهذا الإعلان شاهده مئات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والإعلان الثاني، كان للنجم عمرو دياب، حيث ظهر الهضبة إلى جانب كوكبة كبيرة من النجوم في إعلانه، منهم دينا الشربيني، ومنه شلبي، وعزت أبو عوف، وأشرف عبد الباقي، وغيرهم، حيث حصد هذا الإعلان نصيبًا كبيرًا من المشاهدات مثل إعلان محمد رمضان.

الإعلان الثالث، كان لتامر حسني، ونانسي عجرم، حيث ظهر النجمان في الإعلان، كـ"مطربين"، وقومان بحل مشاكل بعض الناس في الكليب، وأيضًا حصل هذا الإعلان على عدد مشاهدات كبيرة.


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