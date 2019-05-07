» "متتفرجوش عليا".. سؤال يغضب أديب على الهواء

رد الإعلامي عمرو أديب، على اتهامه بتخريب الإعلام لكونه يظل يتحدث بمفرده، ويعبر عن رأيه وجعل الكثير من الإعلاميين يفعلون مثله، قائلاً: "في 50 برنامج توك شو، اتفرجوا على الـ49 التانيين العاقلين، متتفرجوش عليا".

وأضاف "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أن الريادة الإعلامية لا توجد في دولة عربية بعينها، وإنما هناك دولة رائدة في التوك شو، وأخرى في الأخبار، وثالثة في الاستعراض ورابعة في الدراما، لكن التوك شو سيظل صناعة مصرية.

وتابع أديب حديثه ضاحكا: "أنا ذكي والرجل الأصلع أذكي من غيره، معقبًا: "البقاء للأصلع".

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