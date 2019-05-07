"كلبش3" ينتزع الصدارة من أحمد السقا

07 مايو 2019 - 12:38 م

بعد إذاعة أولى حلقاته، تصدر مسلسل "كلبش 3" المركز الأول بتريند "تويتر"، مرجعين ذلك للشعبية الهائلة التي يتمتع بها النجم أمير كرارة ونجوم العمل.

من جهته، أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته لتصدر مسلسله " كلبش 3" تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصري بعد إذاعة الحلقة مباشرة، وكتب كرارة على "إنستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وكان قد تصدر النجم أحمد السقا محركات البحث على تويتر، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسله الجديد "ولد الغلابة"، والتي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تألق النجم تامر حسني في مشهد بياع الجلابيب .

«ولد الغلابة» ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، ويشارك في بطولة المسلسل أيضا محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار .