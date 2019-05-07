» بعد واقعة "قميص النوم".. "رمضان" يثير غصب السوشيال ميديا

أثارت أولى حلقات مسلسله «زلزال»، بطولة النجم محمد رمضان، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، وذلك لظهور الأخير بمشهد اعتبره كثيرون «خارجًا»، في سيناريو بات مكررًا بعد واقعة مماثلة الموسم الماضي.

وظهر "رمضان" في أحداث المسلسل برفقة الممثلة نسرين أمين التي تؤدي دور زوجته، وكانت ترتدي قميص نوم بينما ظهر هو عاريًا على فراش الزوجية، ما اعتبره البعض "يخدش الحياء".

وفي رمضان الماضي، ظهر الممثل الشاب في الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» في مشهد مشابه مع الممثلة وفاء عامر، وردد حينها ألفاظًا تحمل إيحاءات جنسية داخل غرفة النوم.

ويدور المسلسل حول الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، وفيه يتعرض منزل البطل "رمضان" للانهيار قبل تسجيل ملكيته للعائلة، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات حول ملكية الأرض.

وظهر "رمضان" في أحداث المسلسل برفقة الممثلة نسرين أمين التي تؤدي دور زوجته، وكانت ترتدي قميص نوم بينما ظهر هو عاريًا على فراش الزوجية، ما اعتبره البعض "يخدش الحياء".

وفي رمضان الماضي، ظهر الممثل الشاب في الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» في مشهد مشابه مع الممثلة وفاء عامر، وردد حينها ألفاظًا تحمل إيحاءات جنسية داخل غرفة النوم.

ويدور المسلسل حول الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، وفيه يتعرض منزل البطل "رمضان" للانهيار قبل تسجيل ملكيته للعائلة، ما يؤدي إلى وقوع مشكلات حول ملكية الأرض.