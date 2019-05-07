» شاهد.. لحظة انهيار سد في أمريكا بسبب فيضان

07 مايو 2019 - 12:30 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المطاعم الساحلية بمدينة ديفينبورت بولاية أيوفا الأمريكية، يرصد لحظة انهيار سد أقيم على نهر مسيسيبي، جراء الفيضان.



ويظهر الفيديو تدفق المياه إلى المدينة وإغراق المنطقة المحيطة بالسد بالمياه، وهروب المواطنين الذين كانوا متواجدين في المنطقة بعد انهيار السد.



شاهد الفيديو..







