  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
تامر أمين

دعوى قضائية ضد تامر أمين على الهواء.. والسبب

فضيلة

تدهور الحالة الصحية لأبلة فضيلة

صورة الخبر

فتوى جديدة لمستشار الملك سلمان بشأن بيع القطط

الصين

"القمر الصناعي" يكشف تدمير عشرات المساجد بالصين

علي المصيلحي- وزير التموين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين عن السلع الأساسية

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

الإعلامي نشأت الديهي

شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

الملك سلمان وولي عهده

تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

مركز شرطة باريس

إغلاق مركز شرطة باريس بعد هجوم من مصاصي الدماء

بنوك فرنسية

الإصلاحات أنقذت الاقتصاد المصري من وضعه الحرج

مصر ترسل شحنات أدوية لمساعدة "السودان"

الحياة السياسية

مصر
مصر

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاختيارات الشعب السوداني

#

مصر والصومال تبحثان الوضع بالسودان

#

الري يكشف السبب وراء تأجيل اجتماع سد النهضة

#

تعاون مصري سوداني بالمجال الإعلامي والإذاعي

مصر

أدوية

السيسي

المساعدات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، تقديم مساعدات عاجلة للسودان، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام .

وذكرت الوزارة  عبرصفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن "أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا من الأدوية".

وأضافت الوزارة أن الدعم يأتي "في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين  مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبيّ وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقًا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في  السودان ".

وكان الجيش السوداني أعلن عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عامًا، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية طاحنة، كانت السبب الرئيسي وراء الشرارة الأولى للاحتجاجات أواخر ديسمبر من العام الماضي، قبل أن ترتفع سقف المطالب لإطاحة النظام بالكامل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لركاب المترو فى شهر رمضان
» الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع
» شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك
» شاهد.. لحظة انهيار سد في أمريكا بسبب فيضان
» أحرجت نجل مبارك ولطمت وجهها بسبب كامب ديفيد.. من هى محسنة توفيق؟
» احذر.. "فيس بوك" يتجسس عليك
» بعد واقعة "قميص النوم".. "رمضان" يثير غصب السوشيال ميديا
» الزمالك يطلب حكاما أجانب لـ"دجلة"
» موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في مصر والسعودية
» احذر.. تناول هذا المشروب على الإفطار قد يؤدى للوفاة
» تعرف على الشخص الذى سيجمع بين حكم بريطانيا وأمريكا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة