دعوى قضائية ضد تامر أمين على الهواء.. والسبب

07 مايو 2019 - 11:51 ص



كشفت الراقصة دينا عن أنها رفعت دعوى قضائية على الإعلامي تامر أمين، بعد هجومه عليها وسبها هي والفنانة فيفي عبده، معقبة: "قالى علينا بيتاجروا بأجسادهم".



وأضافت "دينا"، خلال حديثها لبرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن تواصلت مع الفنانة فيفي عبده، بعدما تعرضن للسب من الإعلامي تامر أمين، وتم التنسيق بينهما في رفع دعوى قضائية في نفس الدائرة ضد المذيع.



وتابعت أنها منزعجة من هجوم الإعلامي تامر أمين، على الرغم من كونهما أصدقاء، وجمعت بينهما مؤخرًا جلسة في أحد أماكن السهرات الليلية في حضور رئيس نادي الزمالك، معقبة: "يومها قلت له: أنا مش ممكن أصدق أنك تاكل عيش وملح مع حد وتهينه، ولن أنفصل عن كوني دينا الرقاصة والإنسانة، فقال لي: "أنا عندي اعتراض على مهنتك".



وواصلت :"تامر أمين قاللى افصلي بين صداقتنا وبين الرقص؛ لأن أنا أكره الرقص الشرقي، فقلت له: انت المفترض تكون شخصًا محايدًا لا تكره ولا تحب"، مؤكدة أنه يعاني من الشيزوفرينيا.



وأكملت: "اللى يشفي غليلى أن تامر أمين يطلع يعتذر للراقصات، ومهنة الرقص؛ لأننا قوة ناعمة تخلق السعادة وتسعد الناس".



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