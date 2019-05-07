فتوى جديدة لمستشار الملك سلمان بشأن بيع القطط

07 مايو 2019 - 11:46 ص

أعلن عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، أنه لا يرى دليلا يرقى لمنع بيع القطط، وإنما النهي يتركز على "السنور الوحشي البري".

وقال "المطلق"، أمس الإثنين، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى عن حكم بيع القطط "عندنا في حديث عن النبي ص نهى عن بيع السنور وهو القط والصحيح أن هذا في المتوحش.. وأما التي في البيوت هذه فإذا الإنسان مربيها ومنظفها وقام عليها ببعض التحسينات ويريد أن يبيعها، أنا ما أشوف فيه دليل يرقى أننا نمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري، أما هذه القطط فهي معروفة وتسمى القطة وثبتت في الأحاديث أن النبي ص قال (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات)".