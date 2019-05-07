تطورات جديدة فى الحادث الإرهابى على كنائس "سريلانكا"

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طارق شوقى

وزارة التربية والعليم

أعلنت الشرطة السريلانكية، منذ قليل، أن قوات الأمن قتلت واعتقلت جميع المتطرفين المسؤولين عن الاعتداءات الانتحارية التي أودت بحياة 257 شخصًا، يوم عيد الفصح، الشهر الماضي .

وقال شندانا ويكراماراتني في تصريح إذاعي، إن الشرطة حددت جميع الأشخاص الضالعين في اعتداءات 21  أبريل على كنائس وفنادق فخمة .

وتابع : "كل الذين خططوا ونفذوا التفجيرات الانتحارية إما قتلوا أو معتقلون لدينا. خبيرا المتفجرات في المجموعة قتلا. ضبطنا المتفجرات التي كانا يخزنانها لهجمات مستقبلية ".

وقال ويكراماراتني الذي تم تعيينه قائدا للشرطة بالإنابة، بعدما أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا سلفه لعدم تحركه إزاء التحذيرات بشأن الهجمات، إن الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء مع رفع حظر التجول الذي فرض بعد التفجيرات .

وأعادت الحكومة فتح المدارس العامة، الاثنين، لكن الحضور تراجع إلى ما دون 10 بالمئة في الكثير من الأماكن بسبب خشية الأهالي من وقوع هجمات .

وقال قائد الشرطة: "قمنا بتعزيز الأمن لجميع المدارس. نقوم أيضا ببرنامج للتوعية بشأن السلامة والأمن في جميع المدارس ".

ولم يحدد ويكراماراتني عدد الأشخاص المعتقلين على خلفية التفجيرات، لكن المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا قال الإثنين إن 73 شخصا، بينهم 9 نساء، قيد الاعتقال.

واتهمت السلطات "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراء التفجيرات، غير أن تنظيم "داعش" أعلن أيضا المسؤولية عنها.

وخفت حدة التوترات الطائفية في بلدة نيغومبو الواقعة إلى شمال كولومبو، التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى في تفجيرات أحد الفصح، فقد أودى التفجير في كنيسة سانت سيباستيان في تلك البلدة بأكثر من مئة شخص.

وتعرضت عشرات المتاجر المملوكة لمسلمين ومنازل وسيارات في نيغومبو لأضرار، في مواجهات مساء الأحد الماضي.

ودعت الكنيسة الكاثوليكية إلى الهدوء وحضت المسيحيين على عدم القيام بهجمات ثأرية ضد المسلمين.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين وحددت هوية المزيد من المشتبه بهم من خلال كاميرات المراقبة


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