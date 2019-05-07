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11 شائعة تنفيها "التعليم" عن النظام الجديد

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

متابعات حنان حمدتو

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شوقى: هذه حقيقة نظام التعليم الجديد

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، العديد من الشائعات حول نظام التعليم الجديد الذي تسعي الوزارة إلى إرساء قواعده، مشددًا على أهمية عدم الالتفات إلى تلك الشائعات، والصحيح هو الآتي:

1- يسير مشروع تطوير التعليم المصري إلى الأمام بخطى ثابتة.

2- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بنظام الامتحانات الجديد وبنظام الكتاب المفتوح.

3- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم إلكترونيًا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة حسب الجدول المعلن وفي لجان تم تجهيزها في المدارس الحكومية.

4- امتحانات الصف الأول الثانوي تتم ورقيًا لطلاب المنازل والخدمات والمستشفيات والسجون.

5- امتحانات الثانوية العامة تتم حسب الجدول المعلن وبالتأمين الكافي كالأعوام السابقة.

6- وزارة التربية والتعليم لن تغلق أبوابها كما يشاع ويحب أن يروج البعض!

7- لا يوجد أي خلافات بين وزارات الدولة المصرية بل هو عمل تكاملي فريد نفخر به جميعًا.

8- لقد ساعدتنا وزارة الإتصالات في استكمال البنية التحتية في جميع مدارس الجمهورية ونقدم لهم جزيل الشكر على ذلك.

9- إن سيستم الإمتحانات الإلكترونية في مارس تطلب يوم ونصف لضبطه ثم عمل بكفاءة كبيرة تم من خلالها تقديم قرابة 2 مليون امتحان إلكتروني.

10- إن سيستم الامتحانات الإلكترونية في مايو سوف يعتمد على نظامين منفصلين لضمان كفاءته.

11- لقد أوفت وزارة التربية والتعليم بكافة التزاماتها المالية عن العام المنصرم بتعاون كبير من كل أجهزة الدولة المعنية.


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