» موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في مصر والسعودية

علا خطاب
في إطار حرصنا على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية في رمضان، نعرض لكم موعد أذان المغرب في مصر وبعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الموافق 7/5/2019 .
مواعيد أذان المغرب في القاهرة :
المغرب 6:36
مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواعيد أذان المغرب بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، العاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة : المغرب 6:51 م
المدينة المنورة : المغرب 6:57 م
الرياض : المغرب 6:27 م
العاصمة الأردنية عمان : المغرب 6:21
العاصمة الإماراتية أبو ظبى : المغرب 6:54 م
العاصمة المغربية الرباط : المغرب 7:16 م
الكويت : المغرب 6:27 م
عصر03:35 م
فجر
03:38
شروق
05:10
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:43
عشاء
20:13