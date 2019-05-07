» موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في مصر والسعودية

07 مايو 2019 - 11:32 ص

في إطار حرصنا على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية في رمضان، نعرض لكم موعد أذان المغرب في مصر وبعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الموافق 7/5/2019 .

مواعيد أذان المغرب في القاهرة :

المغرب 6:36

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواعيد أذان المغرب بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، العاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة : المغرب 6:51 م

المدينة المنورة : المغرب 6:57 م

الرياض : المغرب 6:27 م

العاصمة الأردنية عمان : المغرب 6:21

العاصمة الإماراتية أبو ظبى : المغرب 6:54 م

العاصمة المغربية الرباط : المغرب 7:16 م

الكويت : المغرب 6:27 م