تدهور الحالة الصحية لأبلة فضيلة

07 مايو 2019 - 11:30 ص

تدهورت الحالة الصحية لفضيلة توفيق، الشهيرة بـ"أبلة فضيلة" وذلك عقب إبلاغها بوفاة شقيقتها الفنانة الكبيرة محسنة توفيق.

وقالت مصادر مقربة من أسرة أبلة فضيلة أن الإذاعية القديرة ساءت حالتها الصحية بشكل أكبر بعد اطلاع ابنتها على خبر وفاة محسنة توفيق.

وأوضحت المصادر أن أبلة فضيلة تقيم حاليًا في كندا لدى ابنتها، وتعاني الإذاعية من فقدان في الذاكرة، وأصيبت بحالة من الاكتئاب الشديد بعد وفاة شقيقتها.

جدير بالذكر أن يونيو 2017 شهد تصريحات نفي لمحسنة توفيق على شائعة وفاة شقيقتها أبلة فضيلة، مؤكدة أنها بخير وتعيش مع ابنتها في كندا، محاولة آنذاك طمأنة جمهورها بعد انتشار الشائعات برحيلها عن عالمنا.