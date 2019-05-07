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احذر.. تناول هذا المشروب على الإفطار قد يؤدى للوفاة

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مشروبات
مشروبات

متابعات - أمينة عبد العال

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محسنة توفيق

حذر باحثون وخبراء من تناول "السم الحلو" على الإفطار التي قد يؤدي إلى الوفاة، والسم الحلو هو المشروبات الغازية التي يقبل على تناولها الكثيرين على الأفطار.

نشرت صحيفة "أوردو بوينت" الباكستانية تقريرًا حول خطر المشروبات الغازية في شهر رمضان، أو كما أطلقت عليه "السم الحلو".

وقالت الصحيفة إن الخبراء يؤكدون أن 8 أكواب من المياه الغازية وقت الإفطار، حينما تكون المعدة والأمعاء خاوية، يمكن أن تسبب في مشاكل كبرى وقد تعرض الشخص لخطر الوفاة.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان دكتور، بلال جميل، أخصائي التغذية الباكستاني، قال فيها: "استهلاك المشروبات الغازية خلال وقت الإفطار أو السحور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة خاصة وقت الإفطار، حيث لا يمكن استيعابها أثناء عملية الهضم".

وتابع: "المشروبات المصنعة محليا مثل عصير الليمون أو صودا الحليب (سوبيا) يمكن أن تكون أكثر فعالية في مكافحة العطش، مقارنة بالمشروبات الغازية، خاصة وأنها لا تحتوي على السكريات أو الكافيين كما في المشروبات الغازية".

وأشار أخصائي التغذية الباكستاني إلى أن تناول المشروبات الغازية على معدة وأمعاء خاوية يمكن أن تتسبب في أضرار كبرى للجهاز الهضمي، وتؤدي ربما إلى السكتات الدماغية المفاجئة ومشاكل في القلب، كما أنها لا تساهم على الإطلاق في تقليل الإحساس بالعطش، بل تزيده بصورة كبيرة، خاصة إذا تم تناولها على السحور.

وكان أخصائيو التغذية، قد سبق وحذروا إن المشروبات الغازية ربما تسبب الغازات، وأن تناولها بعد الصيام يؤدي إلى سوء هضم الطعام، وتناولها وقت السحور يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل وتكون سببا في الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، بحسب موقع "نصف الدنيا".

ويحتوي كل كوب من المشروبات الغازية على 140 سعرة حرارية، وهي تفتقد الفوائد الغذائية المباشرة، ولذلك يجب تجنبها قدر الإمكان وتناول المشروبات الطبيعية مثل التمر الهندي وعصائر الفواكه الطازجة.


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