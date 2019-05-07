تعرف على عدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان

07 مايو 2019 - 11:11 ص

قال الدكتور أسامة رحومة، مدير معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم رصد هلال شهر رمضان الكريم قبل غروب شمس الأحد 5 مايو، لافتًا إلى أنه تم حساب فترة مكوثه بالقاهرة عقب غروب الشمس بـ33 دقيقة.

وأضاف الخبير الفلكي فى تصريحات صحفية له أن عدد ساعات الصوم بالشهر الكريم لهذا العام الهجري 1440 تتراوح من 15 ساعة حتى 15 ساعة و42 دقيقة، حيث بدأت عدد ساعات الصوم في اليوم الأول بـ15 ساعة و3 دقائق، ويزداد تدريجيًا ليصل إلى 15 ساعة و42 دقيقة في اليوم الـ29، ويصل إجمالي عدد ساعات الصيام طوال الشهر 447 ساعة و3 دقائق.

وأشار إلى أنه مع دخول شهر رمضان الكريم، تتراوح فيها ساعات الصوم من 15 إلى 16 ساعة، حيث تزداد عدد ساعات الصوم تدريجيًا كل يوم.