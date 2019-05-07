"التموين" تزف بشرى للمواطنين عن السلع الأساسية

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متابعات حنان حمدتو

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الأرز

وزارة التموين

طرحت وزارة التموين السلع الغذائية الأساسية، بكل منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة العامة والمصرية وفروع جمعيتي وكذلك عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، فضلًا عن التنسيق مع الغرف التجارية وكبري الشركات التجارية والصناعية لعرض منتجاتها في المعارض التي نظمتها المعارض على مستوى الجمهورية، حيث تستمر المعارض في المحافظات وفقًا لإقبال واحتياجات المواطنين، بينما تم غلق معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" أمس الأحد الذي تم تنظيمه في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وتقوم وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ومتابعة توافرها بفروع المجمعات الاستهلاكية من خلال (شركة النيل – الأهرام – للمصرية للحوم) ومتابعة صرف السلع من خلال شركتي الجملة والبقالين التموينيين والتي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية.

وقامت الوزارة بمضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم السودانية في المجمعات الاستهلاكية ، بسعر 85 جنيهًا للكيلو وذلك بعد تمديد الاتفاق مع الخرطوم على استيراد اللحوم السودانية حتى نهاية العام الجاري، كما تم ضخ مابين 5 إلى 10 أطنان من اللحوم البرازيلية المجمدة بـ 60 جنيها للكيلو، كما يتم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة "كباب حلة والمفروم" بنفس السعر 60 جنيها للكيلو.

ووفرت وزارة التموين الأرز المعبأ في المجمعات بسعر 9 جنيهات والمكرونة بسعر 4 جنيهات زنة 500 جرام والدواجن المجمدة بـ37 جنيها.


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