الأهلى يفاوض لاعب أستون فيلا تمهيدًا لضمه

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دخل مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات جادة مع لاعب المنتخب الوطنى أحمد المحمدى والمحترف بنادي أستون فيلا الإنجليزي، استعدادًا لضمة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال مصدر داخل النادي، إن اللاعب رحب بالانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، وطلب إنهاء الأمر مع ناديه الإنجليزي، وأنه مستعد للدفاع عن قميص الأهلي الموسم المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، لبناء فريق قوي يكون قادرا على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة.


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