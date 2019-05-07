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مصر تخفض تكلفة دعم الوقود بنحو 28%

مال وأعمال

الملا
الملا

عمرو محمد_متابعات

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مصر

رويترز

البترول

الملا

ذكر طارق الملا وزير البترول، في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التى تنتهى فى 30 يونيو.

بذلك تكون تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، فى مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو.


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