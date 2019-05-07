» تعرف على عدد ساعات صيام ثانى أيام رمضان

متابعات حنان حمدتو
قال الدكتور أسامة رحومة، مدير معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات صحفية له إنه تم رصد هلال شهر رمضان الكريم قبل غروب شمس الأحد 4 مايو، مشيرًا إلى أنه تم حساب فترة مكوثه بالقاهرة عقب غروب الشمس بـ33 دقيقة.
وحددت الإمساكية وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة، وقت الإمساك في ثاني أيام رمضان اليوم الثلاثاء، ليكون في 3:11 صباحًا، وموعد أذان الفجر اليوم 3:31 صباحًا، ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6.36 مساء ، ليصل عدد ساعات الصوم باليوم الثانى لشهر رمضان 15 ساعة و5 دقائق.
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