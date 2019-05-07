» الزمالك يدرس تقديم تظلم لـ"كاف"

07 مايو 2019 - 10:31 ص

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم تظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من قرار حكم مباراة النجم الساحلي الخاص بطرد الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".

وأكد مسئولو الزمالك أن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء في الواقعة الأولى، وفى المرة الثانية أشهر البطاقة الأولى ثم الطرد، ما يؤكد أن اللاعب والنادي تعرضا لظلم كبير.

ويأمل الزمالك استعادة جهود حارسه الأساسي في المباراة، خاصة أنه كان نجم اللقاء، قبل أن يتولى عمر السعيد مهاجم الفريق حراسة مرمى بعد طرد "جنش"، في الوقت بدل الضائع.