» وزيرة الهجرة: وقفت مكان سيدنا موسى وكلمت ربنا

07 مايو 2019 - 10:23 ص



روت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل موقف حدث لها العام الماضي، قائلة: "كنت مدعوة من محافظ جنوب سيناء للمشاركة في ملتقى الأديان، وكن حريصة أكون موجودة فيه للمشاركة والتجمع والصلاة".



وأضافت "مكرم"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الخطيب، ببرنامج "كلم ربنا"، المذاع على راديو "90.90": "أنه في أثناء الزيارة، أراد الرهبان الاحتفاء بها، وأدخلوها في الغرفة التي كلم فيها الله سيدنا موسى، معقبة: "فتحولي الغرفة وكانت غرفة صغيرة وبها نافذة صغيرة جدًا تطل على شجرة موسى، ومفروشة بسجاد أحمر نبيتي".



وتابعت وزيرالهجرة: "من هيبة الموقف ماحسيتش بنفسي غير وأنا راكعة على الأرض وبصلي وبستعيد قصة موسى مع ربنا مع اختلاف الفرق، وكلمت ربنا وقولتله أنا مستحقش أكون موجودة في المكان ده، وشكرته على كل حاجة، وصليت لكل الناس إللي أعرفها وبحبها، وطلبت منه طلب لابني الكبير الذي يدرس في الولايات المتحدة، وفعلا بعد الزيارة اطمنت عليه وحصل على الماجستير".



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